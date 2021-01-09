تعليق الملك سلمان بعد تلقيه الجرعة الاولى من لقاح كورونا يجتاح محركات البحث

بحث الكثيرون من مواطنين المملكة العربية السعودية على الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين بعد تلقيه الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا مساء أمس الجمعة، الأمر الذي جعله يتصدر محركات البحث المختلفة.

تعليق وزير الصحة السعودي على تلقي الملك سلمان لقاح كورونا

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ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، فيديو للعاهل السعودي أثناء تلقيه الجرعة الأولى للقاح، والتي علق عليها وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة :"صورة تغني عن ألف كلمة.. حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ورعاه، وشكراً له على ما قدمه لنا من دعم منذ بداية الجائحة وحرصه حفظه الله على سلامة المواطنين والمقيمين بعلاجهم وحصولهم على اللقاح مجاناً، وأمره ببذل الغالي والنفيس من أجل صحتنا".

بالفيديو..تعليق الملك سلمان بعد تلقيه لقاح كورونا

كما نشرت الوزارة أول تعليق رسمي للملك سلمان والذي أكد خلاله أن المملكة تحرص دائما على صحة المواطن والمقيم، بجانب توفير كافة الاحتياجات للمواطنين والمقيمين من علاج وغيرها من الاحتياجات المعيشية.

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كما أضاف وزير الصحة السعودية، أن خادم الحرمين أكد أن تقديم علاج فيروس كورونا بشكل مجاني بمختلف المنشأت الصحية لجميع المقيمين والمواطنين، وجاء ذلك حرصًا من المملكة على صحة المتواجدين على أراضيها.

بالفيديو لحظة تلقي الملك سلمان لقاح فيروس كورونا

وكانت وكالة الأنباء السعودية نشرت عبر موقعها الرسمي على موقع "تويتر"، أمس الجمعة، مقطع فيديو للملك سلمان وهو يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا.

وزير الصحة يتلقى الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا