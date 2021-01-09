ضبط مسئول شركة لقيامه بتجميع إسطوانات غاز الأكسجين لبيعها بالسوق السوداء

استطاعت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، ضبط المسئول عن شركة الغازات الصناعية الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، لقيامه بتجميع كميات كبيرة من إسطوانات غاز الأكسجين التي تُستخدم في علاج مصابى فيروس كورونا، وذلك بقصد التصرف فيها وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

جاء ذلك فى إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا، لاسيما مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وإستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

العثور على اسطوانات الاكسجين

عثر الجهات الأمنية، بداخل الشركة على عدد 10 إسطوانات غاز الأكسجين مختلفة الإحجام وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبعد القبض على المتهم وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.