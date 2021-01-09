مايسة عطوة: تمثيل المرأة لـ 25% من قوة المجلس حدث استثنائي في الحياة النيابية

قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن تمثيل المرأة ل25% من قوة المجلس حدث استثنائي في الحياة النيابية، وذلك بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين 14 امرأة بمجلس النواب ضمن قائمة ال28 شخص المُعينين أمس بقرار جمهوري، ليصبح عدد نائبات المجلس القادم أكثر من 160 نائبة.

مايسة عطوة: تلك النسبة تمنح المرأة مكانة تستحقها

وأضافت النائبة مايسة عطوة، أن هذه النسبة تمنح المرأة مكانة تستحقها، لتُساهم بدور مؤثر في وضع التشريعات الخاصة بقضاياها والعمل على إصلاح وتنمية الأسرة المصرية.

مايسة عطوة تشيد بدعم القيادة السياسية للمرأة

وأضافت النائبة مايسة عطوة وكيل لجنة القوى العاملة، أن وصول الكوتة النسوية داخل البرلمان إلى 25% وبعد تعيين السيد الرئيس وصلنا الى ٢٧%

وأضافت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، حدث استثنائي في الحياة النيابية، ودعم قوي للمرأة من قيادتنا السياسية وتتويجا لجهودها. مؤكدة أنه مسئولية كبيرة وعلى النائبات إثبات جدارتهن تحت قبة البرلمان. وفي الوقت نفسه يعطيهن مساحة لمناقشة التشريعات المنصفة للمرأة والأسرة المصرية.

وثمّنت النائبة مايسة عطوة على قرار ترأس فريدة الشوباشي، لإفتتاحية البرلمان "الفصل التشريعي الثاني" الثلاثاء المُقبل 12 يناير بصفتها أكبر الأعضاء سناً، مؤكدة أنه حدث استثنائي أعطى للمرأة مكانتها وسط العالم العربي.

يُذكر أن قرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2021، بشأن تعيين 28 شخصا في مجلس النواب 2021، ودعوة مجلس النواب للانعقاد الثلاثاء المقبل، شمُل تعيين 14 نائبة جديدة في البرلمان، حيث ضمت القائمة: "درية شرف الدين وعبلة الألفي ونيفين الطاهري ودينا إسماعيل وإيمان العجوز وهدى عبدالستار ودينا عبدالكريم ومنال هلال وندى الألفى وفرحة مأمون الشناوي، وآية مدني ونادية السعدني وجيهان زكي وسحر عطية".