كيفية التواصل مع صندوق دوت الخليج 2021.. خطوة بخطوة

كيفية التواصل مع صندوق دوت الخليج 2021 ، ربما تجد تلك الجملة هى الأكثر شيوعًا وانتشارًا عند استخدامك محرك البحث جوجل، فالمصريون لا يتخلفون نهائيًا عن تقديم الدعم والمساندة فى حالات الضيق والكوارث، وخلال أزمة كورونا الطاحنة، التى أثرت على الاقتصاد، آثر المصريون تقديم يد العون ووجدوا أن الوسيلة الأفضل والأكثر أمانًا هو توجيه التبرع إلى الصندوق ، لثقتهم الشديدة فى أمانة توجيه الأموال، خاصة أنهم لمسوا ذلك على أرض الواقع، ونسرد فى التقرير التالى الطرق الممكنة للتبرع والتواصل مع المسئولين.

كيفية التواصل مع صندوق دوت الخليج

أولًا الموقع الرسمي

أتاح المسئولين التنفيذيين للصندوق ، كل الطرق والسبل الممكنة للوصول والتبرع للصندوق ، ووفروا من أجل ذلك أكثر من وسيلة للتواصل، ويمكن للمواطنين الراغبين فى التبرع، كتابة الصندوق أو البحث باللينك التالى https://tahyamisrfund.org/، وبالضغط على اللينك فقط يمكنك الدخول إلى الموقع وقراءة الملخص الأول عن الصندوق ومتى تأسس وأبرز خدماته المقدمة.

يتلوا تلك الخطوة بعد الضغط على اللينك المذكور أعلاه، تحريك الشارة "السهم" الإلكترونى، والوقوف على خانة اتصل بنا الموجود فى آخر التسلسل السرد الأول فى الموقع، وبالضغط عليه ستجد ثلاثة خانات مكتوب بوضوح هما، الرقم المختصر والبريد الإلكترونى، والخانة الأخيرة يوجد بها العنوان، وفى النهاية ستجد طريقة أخرى للتواصل عن طريق كتابة الاسم، والبريد الإلكترونى، والموضوع والرسالة الموجهة.

كيفية التواصل الخطوة الثالثة

ستجد فى أعلى الخانة المكتوب عليها "اتصل بنا"، ثلاثة خانات، الأولى مذكور بها الرقم المختصر، وهو 15118، يمكنك من خلاله الاتصال بالمسئولين والتحدث إليهم، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو التوجه إلى العنوان المخصص للصندوق وهو بمجلس الوزراء، مركز دعم واتخاذ القرار، امتداد طريق النصر، خلف مساكن شيراتون.

خطوات تبرع صندوق دوت الخليج

نأمل أن نكون قد أفدنا متابعينا وتمكنا من سرد الموضوع بوضوح ويسر، ونذكركم بأن الصفحة الرسمية للصندوق على الفيس بوك هو https://www.facebook.com/tahyamisrofficialpage/.

وسيجد القيمة والعملة الذى يود التحويل بها.