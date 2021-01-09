صور.. التراس يبحث مع محافظ دمياط تأثيث الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - تناول اللقاء، وفقا لبيان صحفى للهيئة، بحث الاستفادة من جميع الإمكانات التصنيعية بمدينة الأثاث بدمياط، والمشاركة فى فرش الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفى هذا الصدد أكد التراس، على أهمية الدور التنموى للهيئة ومُشاركتها فى المشروعات القومية بالدولة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة باعتباره الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة.

وأشار التراس، إلى أنه جرى بحث الاستفادة من مدينة الأثاث بدمياط فى مشروع تأثيث وفرش مبانى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، والتى تتولى تنفيذه العربية للتصنيع، مشيدا بالمجهودات الجادة للدكتورة منال عوض، لتحديث وتطوير جميع الخدمات وتنفيذ المشروعات التنموية بمحافظة دمياط، وفقا لأحدث نظم الجودة العالمية.

كما أكد التراس، على أهمية الجودة والدقة والسعر المناسب والالتزام فى مواعيد التسليم ومراعاة الذوق العالى فى التصميمات والتى تضاهى أحدث منتجات الأثاث العالمية، استغلالا للإمكانيات المُتاحة بدون أن نحمل ميزانية الدولة أى أعباء مادية، مُؤكدا على خدمة ما بعد البيع والتى تُمثل مسؤولية مُستدامة تحرص الهيئة عليها بكافة مشروعاتها.

من جانبها، أعربت الدكتورة منال عوض عن ترحيبها لتعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع فى مختلف المشروعات الصناعية، والاقتصادية التنموية، مشيدة بدور العربية للتصنيع فى مشروع تأثيث مبانى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأعربت عن تطلع محافظة دمياط، لاشتراك مدينة الأثاث بدمياط فى المشروع القومى لتأثيث وفرش العاصمة الإدارية الجديدة، التى تنفذه الهيئة العربية للتصنيع وفقا لمعايير الجودة العالمية.