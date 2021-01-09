عاجل.. مدبولى يوجه بعرض موقف تأثيث وحدات مدينة السلام البديلة للعشوائيات

واستهل رئيس الوزراء الجولة بتفقد عدد من وحدات الإسكان بديل العشوائيات، فى أرض الإنتاج الحربى، بمدينة السلام على طريق بلبيس الصحراوي، على مساحة 230 فدانا، واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من وزير الإسكان حول المشروع، حيث تمت الإشارة إلى أنه يشمل تنفيذ 134 عمارة، تتضمن 4800 وحدة سكنية، و475 وحدة إدارية، و292 وحدة تجارية.
كما تمت الإشارة إلى أن نسبة الإنجاز فى هذا المشروع تصل إلى إلى 55 %، ويقوم بتنفيذ المشروع عدد من الشركات تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرانية، بتكلفة تصل إلى 1.7 مليار جنيه.
1.7 مليار جنيه تكلفة المشروع.. ويشمل تنفيذ 134 عمارة
كما تمت الإشارة إلى أن المشروع يتضمن 44 عمارة ستكون مخصصة للبيع الاستثمارى، بواقع 1056 وحدة سكنية، وكافة الوحدات الأخرى ستشمل إسكان أهالى المناطق غير الآمنة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الحرص على المضى فى استكمال هذا المشروع، وكلف بعرض موقف تأثيث الوحدات المنتهية اسبوعيا، لتكون تلك الوحدات جاهزة للتسليم لأهالينا فى المناطق غير الآمنة، خاصة وأن المسئولين أكدوا أنه لا مشكلة فى التمويل، وبأنه قريبا سيكون لدينا نحو 40 عمارة منتهية بالكامل وبها المرافق وجاهزة للتسليم لمستحقيها، موجها بتذليل كافة العقبات لتنفيذ ذلك.
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