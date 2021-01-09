صور.. استمرار أعمال التطهير بدور العبادة والمنشآت وأماكن التجمعات بالشرقية

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ضمت أعمال التطهير الأماكن التى تقدم خدمات للمواطنين، وأماكن التجمعات بالبنوك، ومكاتب البريد، وماكينات الصرافة، ودور العبادة، ومواقف السيارات، وحلقة السمك، ودورات المياه العمومية، وغيرها، حيث تم تطهير جميع الأسطح، والمكاتب الإدارية، بالمنشآت الصحية، وغيرها، والرش بالكلور بالنسب المحددة طبقاً لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.
وفى سياق متصل قامت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بالمديرية، بتكثيف برنامج المقاومة، لمكافحة يرقات الذباب والذباب البالغ على تجمعات القمامة بأجهزة الضباب، ومواتير الرش الأرضية، والرشاشات الظهرية لمكافحة الحشرات الزاحفة بدورات المياه، ومقالب القمامة العمومية، وتجمعاتها، والقيام بأعمال الترصد الحشرى لليرقات بالتجمعات المائية، والالتزام بالتعليمات فى المقاومة الصباحية والمسائية فى جميع مراكز ومدن المحافظة.
وأوضح الدكتور هشام شوقى وكيل الوزارة بأن هذه الإجراءات الاحترازية تأتى ضمن خطة الدولة الوقائية فى ظل الظروف الراهنة، لتجنب انتشار العدوى، مقدماً الشكر لجميع فرق العمل على المجهود المبذول، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.
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