الرئيس السيسى يصدق علي اتفاقيات مع الولايات المتحدة وبرنامج الأغذية العالمى

نشرت الجريدة الرسمية عددًا من القرارات التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث أصدر القرار رقم 399 لسنة 2020 بشأن الموافقة علي خطاب تفاهم بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبرنامج الأغذية العالمي بشأن الخطة الاستراتيجية القُطرية والموقع في القاهرة بتاريخ 14-5-2020.

وتضمنت القرارات، القرار رقم 473 لسنة 2020 بشأن الموافقة علي التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والموقع في القاهرة بتاريخ 29-6-2020.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رقم 474 لسنة 2020 بشأن الموافقة علي التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي- مرحلة ثانية، الموقع في القاهرة بتاريخ 29-6-2020.