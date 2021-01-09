رئيس الوزراء يتفقد وحدات بديل العشوائيات بمدينة السلام

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، وحدات بديل العشوائيات بمدينة السلام وافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، ومحافظ القاهرة.

واستمع مدبولي، لشرح حول إنشاء ١٥ عمارة سكانية تسلم ٥٢٥ وحدة بديلا لمساكن العشواتيات بمدينة السلام، مشيدا بتشطيبات الشقق ووجهات العمارات.

ونعى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق، اللواء مهندس محمود مغاورى، أمين عام نقابة المهندسين، الذى رحل فجر اليوم، السبت.



وقال رئيس الوزراء: "لقد شرفت بالعمل مع اللواء مغاورى، أثناء رئاسته الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان، وكان الفقيد، رحمه الله، مثالا للإخلاص والتفانى، والعمل بروح الفريق، متمتعا بخلق رفيع، وتواضع أكسبه احترام الجميع".

وبعث الدكتور مصطفى مدبولى تعازيه إلى المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، وأعضاء هيئة المكتب والمجلس الأعلى للنقابة، فى الراحل الكريم، كما بعث تعازيه إلى أسرته الكريمة، داعيا الله عز وجل أن يتغمده برحمته.