قرار جمهوري بالموافقة على منحة أمريكية بشأن التعليم الأساسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 474 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي – مرحلة ثانية، الموقع في القاهرة بتاريخ 29 يوينو 2020. ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت.

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