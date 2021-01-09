نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضمن مبادرة "فرصتنا... رقمية".. الاتصالات تعلن فوز 16 شركة صغيرة ومتوسطة بتنفيذ عدد من مشروع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن فوز 16 شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة بتنفيذ 15 مشروع للتحول الرقمي بالجهات الحكومية بقيمة تزيد عن 43.5 مليون جنيه؛ وذلك ضمن مبادرة "فرصتنا...رقمية" التي كانت قد أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) في مايو الماضي بحضور عدد من رؤساء الشركات العالمية والمحلية.

وصرح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن اعلان الشركات الفائزة بعد تقييم العروض المقدمة في إطار مبادرة "فرصتنا.. رقمية" يعكس حرص الوزارة على تحفيز الإبداع لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وإتاحة فرص لها للمشاركة فى تنفيذ مشروعات للتحول الرقمى فى ضوء تنفيذ استراتيجية بناء مصر الرقمية؛ مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اطلاق مجموعة أخرى من المشروعات والفرص للشركات.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا هاما في النمو الاقتصادي بالإضافة الى خلق فرص عمل كثيفة للشباب؛ كما أوضح ان مثل هذه المبادرات تفتح افاقا واسعة لها من أجل اكتساب الخبرات والحصول على سابقة أعمال حكومية تعزز من تنافسيتها في السوقين المحلي والعالمي.

هذا وقد فازت الشركات بفرص ومشروعات الأعمال الرقمية في أربع فئات مختلفة هم إدارة الجودة والاختبار Quality Management & Testing، وخدمات التكامل مع المحول المركزي الحكومي GG Web Services، ورقمنة المحتوى Content Digitization، وفئة التحليل والتصميم وهندسة المشاريع Analysis، Design and Project Engineering؛ حيث فازت أربع من الشركات الصغيرة والمتوسطة عن فئة إدارة الجودة والاختبار وهم: شركة "يو ترست" لمشروع إدارة الجودة والاختبار لمنظومة نظام إدارة الأصول، وشركة "بي مايسترو" لإدارة الجودة والاختبار لمنظومة "نظام تراث مصر"، وشركة "ديجيتال بلوكس" لمشروع إدارة الجودة والاختبار لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وشركة "تست برو" عن إدارة الجودة والاختبار لمنظومة "نظام التوثيق".

وفازت شركتان عن فئة خدمات التكامل مع المحول المركزي الحكومي وهما: شركة "بلوكلاود"، وشركة "الأنظمة الذكية المؤمنة للبرمجيات"؛ بينما فازت ثلاث شركات عن فئة رقمنه المحتوى (لبوابة الثقافة الرقمية المصرية) وهم: شركة "أي تي بلوكس"،وشركة "سماكرز"، وشركة "نماء لتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية".

وفازت سبع شركات بتسعة فرص أعمال عن فئة التحليل والتصميم وهندسة المشاريع وهم: "شركة أرك ديفيلوبمينت" بعدد من التطبيقات الخاصة بالمرور، وشركة "سمبل واى" للحلول الرقمية بعدد من التطبيقات الخاصة بالسجل التجاري، بينما فازت شركة "أي-أركيتك" لخدمات التحول الرقمي بثلاثة فرص لعدد من التطبيقات الخاصة بوزارة التضامن وأخرى خاصة بوزارة التموين وعدد من التطبيقات الخاصة بالتوثيق، وفازت شركة "بيزنس بوردر لاينز" بتنفيذ عدد من التطبيقات الخاصة بالشهر العقاري، في حين فازت شركة "جولف يونايتد" بتنفيذ عدد من التطبيقات الخاصة بمحاكم الأسرة، وشركة "سفن هاندرد أبس" بعدد من التطبيقات الخاصة بالمحاكم الابتدائية، وشركة "سامرج" بعدد من التطبيقات الخاصة بالتمويل العقاري.

الجدير بالذكر أن مبادرة "فرصتنا.. رقمية" تستهدف تعزيز مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمسجلة بقاعدة بيانات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي للجهات الحكومية، وتتيح المبادرة فرص للأعمال من خلال ثلاثة روافد هي تنفيذ أعمال من خلال التعاقد مع الجهات الحكومية مباشرًة، وتنفيذ أعمال من خلال التعاقد مع الشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية، بالإضافة إلى مسابقات مهارية تتضمن فرص تدريبية للعاملين بالشركات الصغيرة والمتوسطة لصقل مهاراتهم في مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، وتنتهي تلك الفرص بتنفيذ أعمال في المجالات المذكورة.

وقد أتاحت المبادرة منذ إطلاقها عبر المنصة الخاصة بها نحو 31 فرصة فى مشروعات التحول الرقمي بقيمة تقديرية لحجم الأعمال المعروضة للشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 80 مليون جنيه.