نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرصد الأزهر يصدر فيديو بـ12 لغة حول الحرية الدينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، صباح اليوم، تقريرًا مصورًا باثنتي عشرة لغة تحت عنوان: «الحرية الدينية.. مبدأ إسلامي أصيل»؛ وذلك في إطار سلسلة الإصدارت المرئية التي ينشرها المرصد باللغة العربية واللغات الأجنبية.

وأكد المرصد في تقريره أن الحرية الدينية أحد أهم المبادئ التي أقرَّها الإسلام بوضوح في قول الله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾، وذلك قبل أن تفطن المنظمات الدولية إلى أهمية إطلاق مفهوم الحريات.

كان فضيلة الإمام الأكبر أ. د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قد أكَّد في كلمته خلال مؤتمر «الحرية والمواطنة.. التنوع والتكامل»، أن الإسلام ينبِّهنا إلى «حق أصيل فطر الله الإنسان عليه، وهو حق الحرية والتحرر من الضغوط، وبخاصة ما يتعلق بحرية الدين والاعتقاد والتمذهب»، وأن النصوص الدينية قد أسَّست لحق الحرية والتحرر.