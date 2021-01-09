مدبولى يتفقد تنفيذ 20 ألف وحدة إسكان وبديل عشوائيات فى العبور الجديدة

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم فى تفقد مشروعات الإسكان لأهالينا فى المناطق العشوائية، حيث تفقد ومرافقوه أعمال تنفيذ مشروع سكنى بديل للعشوائيات، بالحى 24 بمدينة العبور الجديدة من خلال زيارة إلى الموقع.





واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول المشروع، حيث أشار إلى أنه تم البدء فى تنفيذه قبل شهرين، وسوف يتضمن تنفيذ ٩٦ عمارة، تضم 3360 وحدة سكنية، و96 وحدة إدارية، و96 محلا تجاريا، ويقام المشروع على مساحة 62.30 فدان.

ووجه رئيس الوزراء بالعمل ليل نهار لتنفيذ هذا المشروع فى التوقيت المحدد، حيث كلف وزير الاسكان القائمين على التنفيذ بالانتهاء من العمارات المقرر بناؤها فى نهاية هذا العام، لتكون جاهزة لتوفير مسكن لائق للأهالى فى المناطق العشوائية.

وخلال تواجده بمدينة العبور الجديدة، تفقد رئيس الوزراء إحدى مراحل مشروع وحدات الاسكان الاجتماعي، حيث أكد وزير الإسكان أن المشروع يتضمن تنفيذ نحو 732 عمارة، بواقع 17568 وحدة سكنية.

وتفقد رئيس الوزراء نموذج احدى الوحدات السكنية المؤثثة بالكامل، وأشاد بجودة الاعمال المنفذة، ووجه بسرعة استكمال بقية الأعمال المتبقية.

وتمت الإشارة خلال الجولة إلى أن مدينة العبور الجديدة تشهد تنفيذ 859 عمارة إسكان اجتماعى، بواقع 195 الف و348 وحدة سكنية، ومنطقة مركزية للخدمات.

وكلف مدبولى، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، لتشغيل عدد من المبانى الخدمية، التى تم تنفيذها لسكان المدينة، مؤكدا أنه ستتم المتابعة مع الجهات المعنية.