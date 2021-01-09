غدا.. القباج توقع بروتوكول تعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات

جدة - نرمين السيد - توقع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، غدا الأحد، ملحق بروتوكول تعاون بين الوزارة ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة من أجل تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وذلك فى ضوء البرتوكولk الذى تم توقيعه بين الطرفين عام 2017.





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