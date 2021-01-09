السيسى يخصص مساحة من أراضى الدولة لتوسعات محطة كهرباء الوليدية بأسيوط

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 708 لسنة 2020 بإعادة تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة أسيوط، لاستخدامها في توسعات محطة كهرباء الوليدية بأسيوط.

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