الصحة تكشف 3 علامات تدل على إصابتك بفيروس كورونا دون أن تعرف

أكدت وزارة الصحة والسكان، وجود عدد من العلامات التى تدل على الإصابة بفيروس كورونا قد يغفلها المصاب، لافتة إلى أنه فى حال ظهرت أعراض ضيق التنفس خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة، أو الكحة يجب الخط الساخن 105 أو الذهاب إلى أحد مستشفيات الحميات فورا ربما تكون أعراض كورونا.

وحذرت الدكتورة هالة زياد، وزيرة الصحة والسكان، فى وقت سابق المواطنين بعدم التراخى عند ظهور أعراض فيروس كورونا أو أعراض الاشتباه والذهاب إلى المستشفيات، مشيرة إلى وصول عدد مستشفيات وزارة الصحة التى تستقبل حالات فيروس كورونا إلى 363 مستشفى على مستوى الجمهورية لإدارة جائحة فيروس كورونا وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال الجائحة، مضيفة إلى ضم هذه المستشفيات 4500 ألف سرير و4500 سرير رعاية و2500 جهاز تنفس صناعي.

وإنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.