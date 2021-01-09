الزمالك يُجمد فرجانى ساسي لحين حسم ملف تجديد العقود

استقرت إدارة الكرة بنادى الزمالك، برئاسة أشرف قاسم المشرف على الفريق، على تجميد الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الكروى الأول، وعدم الاستعانة بخدماته فى مباريات الفريق المقبلة، لحين حسم اللاعب ملف تجديد تعاقده مع النادى الأبيض، لاسيما أن ساسى ينتهى تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى، الأمر الذى يمنحه أحقية التوقيع لأى نادٍ أخر خلال فترة الانتقالات الحالية.

واتفق أشرف قاسم مع البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق على تجميد ساسى وعدم إشراكه فى المباريات المقبلة للفريق، بعد مماطلة اللاعب فى التجديد للزمالك، وعدم حسم موقفه بشكل نهائى، وهو ما رحب به باتشيكو وقرر على الفور استبعاد ساسى من حساباته الفنية، خاصة وإن المدير الفنى يرغب وبشدة فى فرض حالة من التركيز داخل الفريق، واستبعاد المتسببين فى احداث أى نوع من أنوع زعزعة الاستقرار.

وبدأ باتشيكو بالفعل التجهيز لعدم الاعتماد على فرجانى ساسى فى الفترة المقبلة، حيث أصبح يعتمد فى تشكيلته الأساسية على إمام عاشور ومحمد أشرف روقا لاعبا الوسط، ليخرج فرجانى من حسابات الخواجة البرتغالى منذ المباريات الماضية.

ووصل فرجانى ساسى إلى القاهرة قادمًا من تونس، أمس الجمعة، مصطحبًا أفراد أسرته "زوجته وأولاده" حيث سافر اللاعب إلي بلاده مطلع الأسبوع الحالى، وكان من المقرر أن يصل يوم الأربعاء الماضي قبل أن يعدل موعد قدومه إلى القاهرة ويصل اليوم.

اصطحاب ساسى لعائلته فى رحلة العودة إلى القاهرة كان بمثابة "بارقة أمل" لمسئولى القلعة البيضاء، وإنها قد تكون مؤشرًا لرغبته فى التجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة وإن بعض شهود العيان كشفوا إن ساسى عاد إلى القاهرة حاملاً للعديد من الحقائب وبصحبة زوجته وأولاده، الأمر الذى قد يكون تمهيدًا للاستقرار فى مصر خلال المرحلة المقبلة.

وقال مصدر بنادى الزمالك، إنه تواصل مع فرجانى ساسى فور وصوله إلى القاهرة، وأكد إن سفره إلى تونس كان من أجل الإطمئنان على الحالة الصحية لوالدته، دون أن يتطرق الحديث حول سبب اصطحاب أفراد أسرته، فى تلك الرحلة.