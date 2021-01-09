للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.. البابا تواضروس يستقبل أسقف السويس بدير الأنبا بيشوي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون نيافة الأنبا بموا أسقف السويس.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له اليوم- إن نيافة الأنبا بموا أسقف السويس قدم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد، إلى جانب مناقشة بعض الأمور الخاصة بالخدمة والرعاية.

وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الميلاد المجيد مساء الأربعاء من كنيسة التجلي بدير الأنبا بيشوي بدون حضور شعبي، في إطار الإجراءات الوقائية التى تتخذها الكنيسة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ودخل قداسة البابا تواضروس الثاني إلى الكنيسة وسط مجموعة من الأباء الأساقفة والرهبان والشمامسة بملابسهم الطقسية المميزة، وهم يحملون الصلبان ومرددين الألحان الخاصة بعيد الميلاد المجيد، حيث تزينت الكنيسة بالورود ابتهاجا بالعيد.

وقدّم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية التهنئة لجموع الأقباط في كل العالم بمناسبة عيد الميلاد المجيد الذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مساء اليوم الأربعاء.

وقال قداسة البابا تواضروس - في تهنئة بعثها عبر صفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على فيس بوك - "عيد الميلاد .. عيد دخول الفرح إلى العالم، دمتم في فرح المسيح الغامر مع خالص محبتى وتهنئتي".

فيما قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في وقت سابق اليوم الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على تهنئة سيادته لكل المصريين، وحرصه على استمرار القيام بهذه اللفتة الوطنية المقدرة.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له - إن قداسة البابا البابا تواضروس الثاني أكد قيمة الدلالات والرسائل التي يرسخها هذا التقليد الشخصي من قبل السيد الرئيس تجاه صون وحدة المصريين، وتجاه مبدأ المواطنة والتنوع كعنصر مجتمعي رئيسي وأحد عوامل القوة لمصر وحضارتها منذ فجر التاريخ.

وهنّأ الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرانس، قداسة البابا تواضروس الثاني، والشعب المصري بأكمله، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك ترسيخًا لحرص الرئيس على المشاركة بصفة شخصية في قداس عيد الميلاد المجيد لتهنئة الأقباط ومشاركتهم في احتفالاتهم.