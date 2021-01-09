رئيس الوزراء يتفقد مشروعات الإسكان الاجتماعى وبديل العشوائيات بمدينة العبور الجديدة

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشروعات الإسكان الاجتماعى وبديل العشوائيات بمدينة العبور الجديدة، في جولة رافقه خلالها عاصم الجزار وزير الإسكان .

واستمع مدبولي لشرح حول المدينة حيث أنه جارٍ بمدينة العبور الجديدة، تنفيذ 96 عمارة (3360 وحدة سكنية + 96 وحدة إدارية + 96 محلًا)، بمشروع عمارات أهالى المناطق غير الآمنة على مساحة 200 فدان، بحى السلام، و بلغت نسب التنفيذ ببعض العمارات نحو اكثر من 16 %.

وشدد مدبولي ، على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، وتنفيذ أعمال المرافق بحيث يتم الانتهاء منها بالتوازي مع انتهاء تنفيذ الوحدات السكنية.

كما أكد على ضرورة وضع خطة زمنية مكثفة للانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات مرحليًا، وتسكين المستحقين لتلك الوحدات.