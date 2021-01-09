بقرار جمهوري.. إعادة تخصيص أراضٍ لاستخدامها فى توسعات محطة كهرباء الوليدية بأسيوط

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 708 لسنة 2020 بإعادة تخصيص مساحة من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة أسيوط لاستخدامها فى توسعات محطة كهرباء الوليدية بأسيوط. ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، السبت.

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