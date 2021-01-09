الطائفة الإنجيلية تنعى رئيس المجمع العام لكنائس نهضة القداسة الأسبق

نعى الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، رحيل الأسقف منير حكيم رئيس المجمع العام لكنائس نهضة القداسة الأسبق.

وجاء في نص البيان الصادر اليوم عن الطائفة الإنجيلية، بمزيدٍ من الحزنِ تودع الطائفةُ الإنجيلية في مصر وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، الفاضل جناب الأسقف منير حكيم، رئيس المجمع العام لكنائس نهضة القداسة الأسبق، الذي انتقل أمس الجمعة.

وينعى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، جناب الأسقف منير حكيم، الواعظ القدير وخادم الرب، الذي قدم حياته مثال الراعي المخلص والمحب لشعبه. نشكر الله لأجل حياته وخدمته المثمرة، ونصلي أن يمنح الله التعزية لكل أسرته وأحبائه ولشعب الكنيسة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أوفد أمين رئاسة الجمهورية محمد نجم، لمشاركة الطائفة الإنجيلية احتفالها بعيد الميلاد المجيد بكنيسة قصر الدوبارة مساء الثلاثاء الماضى برئاسة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية وأعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر.

وشارك في الصلاة الاحتفالية أيضا اللواء أشرف حسني مندوبا عن وزير الداخلية،ورعاة كنيسة قصر الدوبارة، بدون حضور شعبي، ويأتي ذلك نظرا للظروفِ الحالية التي تعاني منها البلاد من تحديات انتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس الإنجيلية في فيديو له على الصفحة الرسمية لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر: "عام ٢٠٢٠ من الأعوام الصعبة ورسالة الميلاد هي رسالة الطمأنينة في هذا الوقت الصعب، ونصلي أن يحفظ الله بلادنا وأن يعطي حكمة للرئيس والحكومة".

وهنأ الدكتور القس أندرية زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، المصريين، بحلول العام الميلادي الجديد، واحتفالات عيد الميلاد المجيد.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية في رسالة بثها عبر تقنية الفيديو إن عام ٢٠٢٠ من الأعوام الصعبة، ولكن تأتي رسالة الميلاد كرسالة طمأنينة في هذا الوقت الصعب الذي يسيطر فيه الخوف بسبب فيروس كورونا.

من ناحية أخرى، استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون نيافة الأنبا باسيليوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له اليوم - إن نيافة الأنبا باسيليوس قدم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد، كما ناقش معه بعد الأمور المتعلقة بالدير.