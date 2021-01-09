نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 قرارات جديدة من الرئيس السيسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الجريدة الرسمية، في العدد الصادر اليوم عدد من القرارات الهامة لرئيس عبد الفتاح السيسى، ومنها تخصيص مساحة لتوسعات الكهرباء.

وترصد "الفجر" أبرز القرارات لرئيس عبد الفتاح السيسي:

توسعات محطة الكهرباء:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 708 لسنة 2020 بإعادة تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة أسيوط، لاستخدامها في توسعات محطة كهرباء الوليدية بأسيوط.

خطاب التفاهم بين الحكومة والزراعة

وافق الرئيس السيسي علي القرار رقم 399 لسنة 2020 بشأن خطاب تفاهم بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وبرنامج الأغذية العالمي بشأن الخطة الاستراتيجية القُطرية والموقع في القاهرة بتاريخ 14-5-2020.



تعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي الموافقة علي القرار رقم 473 لسنة 2020 بشأن التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، والموقع في القاهرة بتاريخ 29-6-2020.

التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية:



وأعلن الرئيس السيسي عن الموافقة علي القرار رقم 474 لسنة 2020 بشأن التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي- مرحلة ثانية، الموقع في القاهرة بتاريخ 29-6-2020.