رئيس العربية للتصنيع ومحافظ دمياط يبحثان خطة تجهيز الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية

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أحمد جودة - القاهرة - التقي الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم مع الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، وتناول اللقاء، بحث الاستفادة من كافة الإمكانات التصنيعية بمدينة الأثاث بدمياط، والمشاركة في فرش وتجهيز الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في هذا الصدد أكد " التراس" على أهمية الدور التنموي للهيئة ومُشاركتها في المشروعات القومية بالدولة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة باعتباره الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة.



وأشار التراس، الى أنه تم بحث الاستفادة من مدينة الأثاث بدمياط في مشروع تأثيث وفرش مباني الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية والتي تتولي تنفيذه العربية للتصنيع، مشيدا بالمجهودات الجادة للدكتورة" منال عوض"، لتحديث وتطوير كافة الخدمات وتنفيذ المشروعات التنموية بمحافظة دمياط، وفقا لأحدث نظم الجودة العالمية.



كما أكد "التراس" على أهمية الجودة والدقة والسعر المناسب والالتزام في مواعيد التسليم ومراعاة الذوق العالي في التصميمات والتي تضاهي أحدث منتجات الأثاث العالمية، استغلالا للإمكانيات المُتاحة بدون أن نحمل ميزانية الدولة أي أعباء مادية، مُؤكدا علي خدمة ما بعد البيع والتي تُمثل مسئولية مُستدامة تحرص الهيئة عليها بكافة مشروعاتها.



من جانبها، أعربت الدكتورة "منال عوض " عن ترحيبها لتعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، في مختلف المشروعات الصناعية والاقتصادية التنموية، مشيدة بدور العربية للتصنيع في مشروع تأثيث مباني الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وأعربت عن تطلع محافظة دمياط لاشتراك مدينة الأثاث بدمياط في المشروع القومي لتأثيث وفرش العاصمة الإدارية الجديدة، التي تنفذه الهيئة العربية للتصنيع وفقا لمعايير الجودة العالمية.