نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة الأمطار.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن الأيام المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم السبت عن حالة الطقس اعتبارًا من غدًا الأحد الموافق 10 يناير 2021 وحتى يوم الجمعة المقبل الموافق 15 يناير 2021.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح خلال الفترة المقبلة، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

وترصد "الفجر" في السطور التالية حالة الطقس خلال الأيام المقبلة:

غدًا الأحد:



أمطار خفيفة (30 % تقريبا) على مناطق من (حلايب - شلاتين) على فترات متقطعة.



شبورة كثيفة تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



يوم الاثنين المقبل:



أمطار خفيفة (30 % تقريبا) على مناطق من (حلايب - شلاتين) على فترات متقطعة.



شبورة مائية كثيفة صباحا تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



الثلاثاء المقبل:



شبورة كثيفة تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



يوم الأربعاء المقبل:



أمطار خفيفة ( 40 % تقريبا ) على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.



شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



يوم الخميس المقبل:



أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.



أمطار خفيفة (10 % تقريبا ) على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.



شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



يوم الجمعة المقبل:



شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.