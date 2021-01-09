انت الان تتابع تفاصيل خبر رسمياً بالأسماء.. قرار جمهوري بأسماء المعينين في مجلس النواب وفريدة الشوباشي تترأس الجلسة الإفتتاحية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدر الرئيس السيسي قراراً جمهورياً بـ أسماء المعينين في مجلس النواب، كما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس للإنعقاد يوم الثلاثاء القادم، كما قامت الجريدة الرسمية للدولة بنشر القرار رقم 4 لعام 2021.

أسماء المعينين في مجلس النواب بقرار جمهوري من الرئيس

وتأتي هذه التعينات تفعيلاً لنص المادة رقم 27 في قانون مجلس الشعب، وتقوم هذه المادة بتنظيم تعيينات الرئيس بالمجلس، والتي تجيز له تعيين نسبة لا تتجاوز الـ5% من إجمالي عدد الأعضاء الذين تم انتخابهم.

وجاءت قائمة أسماءالمعينين في مجلس النواب والبالغ عددهم 28 وفق ما يلي:

1- السيد| عماد خليل.

2- السيد| عادل عبدالفضيل.

3- السيد| محمد سعد عوض الله.

4- السيد| إبراهيم الهنيدي.

5- السيد| منصف نجيب.

6- السيدة| درية شرف الدين.

7- السيد| حسام غالي.

8- السيدة| نيفين الطاهري.

9- السيدة| عبلة الألفي.

10- السيد| علي جمعة.

11- السيد| جمال السعيد.

12- السيد| فخري الفقي.

13- السيد| محمد عمر الزيات.

14- السيد| محمد زكي الوحش.

15- السيد| سالم مراحيل.

16- السيد| حازم إمام .

17- السيدة| دينا عبدالكريم.

18- السيدة| إيمان العجوز.

19- السيدة| هدى عبدالستار.

20- السيدة| منال هلال.

21- السيدة| ندا الألفي.

22- السيدة| فرحة الشناوي.

23- السيدة| آية مدني.

24- السيدة| داليا السعدني.

25- السيدة| جيهان زكي.

26- السيدة| سحر عطية.

27- السيد| كريم رزق الله .

28- السيدة| دينا إسماعيل.

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كما تترأس السيدة فريدة الشوباشي اللجنة الإفتتاحية لمجلس النواب بحكم أنها الأكبر سناً، وهذه هي المرة الأولى في التاريخ التي تترأسها مجلس النواب فيه امرأة، كما أن معاونيها سيكونان أصغر عضوين، ويتم في هذه الجلسة انتخاب الرئيس والذي يتولى رئاسة البرلمان رسمياً.