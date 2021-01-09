الوطن العربي يودع الموسيقار خالد فؤاد

خالد فؤاد- ارشيفية
رحل الموسيقار الكبير خالد فؤاد عن عالمنا اليوم السبت، إثر مروره بأزمة صحية مؤخرًا عن عمر يناهز 72 عامًا، ليترك العديد من المشاعر الجياشة والذكريات المبهجة بداخل العديد من نجوم الوطن العربي.
نعى عدد كبير من مشاهير الفن في الوطن العربي، الموسيقار والمايسترو الكبير خالد فؤاد الذى غيبه الموت عن محبيه وجمهوره، حيث انتشرت صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية ليتصدر المشهد.
نجوم الفن ينعون الموسيقار خالد فؤاد
كتب الفنان المصري أحمد فهمي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلًا: "المايسترو الكبير خالد فؤاد في ذمة الله.. الله يرحمك دكتور، افضالك علي كل الناس واتعلمت منك كتير.. الله يرحمك ويحسن اليك ويصبر اهلك ومحبيك".
وزارة الثقافة تودع المايسترو خالد فؤاد
نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الموسيقار والمايسترو الكبير خالد فؤاد، الذى غيّبه الموت فجر اليوم السبت 9 يناير عن عمر تجاوز 72 عامًا إثر أزمة صحية مفاجئة.
ولفتت وزيرة الثقافة، إلى أن الراحل صاحب مشوار فنى ثرى ومثل الأب والصديق والمعلم للكثير من المبدعين فى عالم الموسيقى والغناء، كما كان السند والقدوة لمطربين عازفين فى بداياتهم حتى نجحوا فى تحقيق النجومية، وتوجهت بالعزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.
الجدير بالذكر، أن الموسيقار خالد فؤاد له العديد من الأعمال بموسيقاه التي لن تنسى على الاطلاق، ومن بينها بنت من شبرا، سهرة شريعي، عفاريت السيالة، ريا وسكينة، ألف ليلة وليلة، يوم الكرامة، أحلام عادية، وغيرها العديد من الأعمال.
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