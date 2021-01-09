الوطن العربي يودع الموسيقار خالد فؤاد

رحل الموسيقار الكبير خالد فؤاد عن عالمنا اليوم السبت، إثر مروره بأزمة صحية مؤخرًا عن عمر يناهز 72 عامًا، ليترك العديد من المشاعر الجياشة والذكريات المبهجة بداخل العديد من نجوم الوطن العربي.

نعى عدد كبير من مشاهير الفن في الوطن العربي، الموسيقار والمايسترو الكبير خالد فؤاد الذى غيبه الموت عن محبيه وجمهوره، حيث انتشرت صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية ليتصدر المشهد.

نجوم الفن ينعون الموسيقار خالد فؤاد