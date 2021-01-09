شاب يتخلص من شقيقه ببسب "تروسكل".. جريمة متكاملة الأركان

جريمة مكتملة تخلى فيها القاتل عن إنسانيته ومشاعره تجاه أفراد أسرته، حيث بدأت أحداثتها بخلافات مادية بين القاتل واخيه الضحية الذي راح بسبب مشادات على مركبة "تروسكل".

شهدت منطقة مينا البصل بغرب الاسكندرية جريمة بشعة، حيث طعن القاتل أخيه حتى فارق الحياة، لم يكتف الأخ القاتل بإنهاء حياة شقيقه، بل كبل أمه بالحبال وكمم فمها، حتى لا تستطيع إنقاذ المجني عليه، ليلفظ أنفاسه الأخيرة على يد أخيه.

مشاجرة بين شقيقين تصل إلى القتل

كان قد تلقى اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الإسكندرية، بلاغًا من اللواء محمد عبدالوهاب مدير إدارة البحث الجنائي، ومأمور قسم شرطة مينا البصل؛ حول وقوع مشاجرة بين شقيقين، وقتل أحدهما الأخر.

انتقل رجال مباحث قسم شرطة مينا البصل إلى مسرح الجريمة، تبين أن جثة المجني عليه، مسجاة على ظهره، غارقًا في دمائه، إثر طعنه نافذة في الصدر بسلاح أبيض، حيث لقي الشقيق الأكبر، صاحب الـ41 عامًا مصرعه على يد الأخ الأصغر صاحب الـ35 عامًا.

كواليس جريمة القتل

أخطرت النيابة لمعاينة الجثة، وفتح التحقيق في القضية، وأمرت باستدعاء سيارة إسعاف، لنقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة، وبسؤال والدتهما حول الواقعة، قالت إن المشاجرة نشبت بين ولديها بسبب خلافات مالية، حيث ساعد المتهم المجني عليه في شراء تروسكل، للعمل عليه.

وأوضحت والدة القاتل والمجني عليه، أن المشاجرة الكلامية تطورت حتى وصلت إلى تشابك بالأيدي، ومن ثم طعن المتهم شقيقه الأكبر بمطواة حتى فارق الحياة.

أقر المتهم بالواقعة وتحرر محضر بقسم مينا البصل، وجار عرضه على النيابة لإستكمال التحقيقات، حيث امرت نيابة مينا البصل بالإسكندرية، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بقتل شقيقه بعد أن نشبت مشادة بينهما بسبب خلافات مالية بينهما وتخلص منه شقيقه أمام والدته.