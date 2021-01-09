لطيفة وسميرة سعيد ينعيان الموسيقار خالد فؤاد: رحل رفيق الدرب وعشرة السنين

رحل عن عالمنا الموسيقار الكبير خالد فؤاد وترك خلفه سيرة طيبة وذكريات جميلة تسكن بقلوب كل من تعامل معه سواء من الفنانين أو الجمهور، واتشحت صفحات المشاهير بمختلف منصات التواصل الإجتماعي بالسواد عقب رحيله فجر اليوم السبت عن عمر يناهز 72 عامًا أثر أزمة صحية.
الوطن العربي يودع الموسيقار خالد فؤاد
وبكلمات مليئة بمشاعر الحب والامتنان الممزوجة بالحزن العميق نعت كلا من الفنانة لطيفة التونسية، والديفا سميرة سعيد الراحل عبر صفحاتهم بمنصات السوشيال ميديا.
لطيفة عن خالد فؤاد: اليوم حزين رحل من قضيت ونجحت معه لسنوات
واستعادت لطيفة ذكرياتها مع الراحل عبر نشرها لعدة صور تجمعها به، عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليها:"ماذا أقول في هذا اليوم الحزين .. فقدت إنسان وأستاذ من أغلى الناس على قلبي رفيق درب وأخ عزيز واستاذ من أأمن الناس اللي اتعاملت معاهم .. كان بيخاف عليا زي اخويا .. سافرنا كتير مع بعض ونجحنا كتير مع بعض .. حقبة من الزمن قضيناها مع بعض .. الف رحمة ونور على روحك يا خالد يا مايسترو يا عظيم".
لطيفة : خالد فؤاد كان الكل ينتظر يشتغل معاه
وتابعت: "كل الموسيقيين في الوطن العربي كانوا بينتظرو عشان يشتغلوا معاك في مصر فى تونس في الجزائر في دبي في كل مكان .. كنت مثال للفنان الملتزم الحريص .. افتقدتك وكل الوسط الفني افتقدك .. اعزي نفسي و اعزي عائلتك و اولادك .. الى جنة الخلد يا خالد .. انا لله وانا اليه راجعون خالد فؤاد ..احزاننا كثرت.. اللهم لا اعتراض".
سميرة سعيد عن خالد فؤاد: كان فنان مخلص وصديق دائم
فيما نشرت الديفا صورة للراحل عبر صفحتها بتويتر وكتبت عليها:"خالد فؤاد في ذمة الله.. الله يرحمك ويغفر لك.. لك محبة كبيرة في قلبي رفيق درب وعشرة تمتد لعشرات السنين مايسترو وموزع موسيقي كبير شاركني حفلات ورحلات كثيرة كان فيها فنانًا مخلصًا وصديقًا دائمًا رحمك الله عزيزي خالد وللعائلة الكريمة خالص العزاء".
نجل خالد فؤاد من اعلن وفاته
يذكر أن "عمر" نجل الموسيقار خالد فؤاد، هو من أعلن خبر وفاته وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، وكتب:"أبويا في ذمة الله.. أرجو الدعاء هو محتاج ده دلوقتي".
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