موعد مباراة ريال مدريد اليوم..والتشكيل المتوقع



يدخل فريق ريال مدريد مباراته اليوم امام فريق "أوساسونا" المقرر إقمتها في تمام الساعة العاشرة مساءً ويستضيف ملعب "أل سادار" مباراة الفريقين في الجولة الثامنة عشر من الليجا وسيكون علي محمد علي هو معلق تلك المباراة.

ويسعى فريق ريال مدريد حصد الثلاث نقاط لاستكمال نغمة الانتصارات حيث يحتل الفريق المركز الثاني في ترتيب الجدول برصيد 36 من أصل 17 مباراة، بينما فريق "أوساسونا" يحتل المركز ال19 برصيد 14 نقطة من أصل 16مباراة خاضها.



تشكيل ريال مدريد المتوقع

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا في حراسة المرمى: تيبو كورتوا خط الدفاع: فيرلاند ميندي ، سيرجيو راموس ، رافائيل فاران ، لوكاس فاسكيز خط الوسط: توني كروس ، كاسيميرو ، لوكا مودريتش في الهجوم: إيدين هازارد ، كريم بنزيما ، ماركو أسينسيو. ترتيب الدوري الإسباني..الريال في الصدارة وبرشلونة سادس



الجدير بالذكر أن اخر مواجهات فريق ريال مدريد في الدوري امام فريق "سلتا فيجو" والتي انتهت بنتيجة 2/0 ،بينما اخر مواجهات فريق "أوساسونا" كان أمام فريق أولوت والتي انتهت بنتيجة 3/0.

ويستعد ريال مدريد لمباراته القادمة يوم الخميس 14/1 أمام فريق أتيلتيك بيلباو في بطولة كأس السوبر الأسباني وامام فريق ألكويانو ، حيث يفتقد ريال مدريد جهود داني كارفخال الظهير الأيمن للملكي ضد أوساسونا في الجولة الـ 18 من عمر مسابقة الليجا للإيقاف، وتلقى داني كارفخال بطاقة صفراء في الدقيقة 84 من مباراة ريال مدريد ضد سيلتا فيجو.



وتحدث مدرب ريال مدريد في مؤتمر صحفي أن سلبية فحوصات كورونا التي خضع لها قائلا "في النهاية كانت نتيجة الفحص سلبية وهذا كل شيء، كنا مستعدين في حالة حدوث شيء ما ولكن في النهاية تمكنت من التواجد مع الفريق وسأستطيع السفر"، ويسعى الفريق الملكى لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل مواصلة الضغط على اتلتيكو مدريد في الصدارة والذى يلتقى مع أتليتك بلباو في تمام الخامسة والربع مساء اليوم ،بينما فريق برشلونة يحتل المركز 4في ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها الفريق وقد فاز في اخر مواجهاته في الدوري بنتيجة 3/2 مباراة شهدت اهداف مثيرة.