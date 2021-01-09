موعد مباراة أرسنال اليوم والتشكيل المتوقع

يدخل فريق ارسنال الإنجليزي مباراته اليوم امام فريق نيوكاسال يونايتد المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً وستذاع مباراة أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد في كأس الإتحاد الإنجليزي على قناة beIN Sports HD 2.

ويسعي فريق ارسنال الفوز واستكمال مشواره في البطولة في محاولة بالتتوج باللقب هذا الموسم 2020/2021 ،حيث توج الفريق في عام 2020/2019، حيث يرغب فريق نيوكاسل يونايتد في تحقيق نتيجة إيجابية أيضاً من أجل التأهل للدور التالي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

تشكيل ارسنال المتوقع

في حراسة المرمى: في حراسة المرمى: بيرند لينو

خط الدفاع: كيران تيرني، جبريل ماجاليس، دافيد لويز، سيدريك سواريس

خط الوسط: توماس بارتي، محمد النني، جوي ويلوك

في الهجوم: ويليان دا سيلفا، جبريل مرتنلي، أدوارد نيكيتاه.

النني أساسي.. تشكيل مباراة أرسنال وبرايتون اليوم في الدوري الإنجليزي