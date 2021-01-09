يدخل فريق ارسنال الإنجليزي مباراته اليوم امام فريق نيوكاسال يونايتد المقرر إقامتها في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً وستذاع مباراة أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد في كأس الإتحاد الإنجليزي على قناة beIN Sports HD 2.
ويسعي فريق ارسنال الفوز واستكمال مشواره في البطولة في محاولة بالتتوج باللقب هذا الموسم 2020/2021 ،حيث توج الفريق في عام 2020/2019، حيث يرغب فريق نيوكاسل يونايتد في تحقيق نتيجة إيجابية أيضاً من أجل التأهل للدور التالي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.
تشكيل ارسنال المتوقع
في حراسة المرمى: في حراسة المرمى: بيرند لينو
خط الدفاع: كيران تيرني، جبريل ماجاليس، دافيد لويز، سيدريك سواريس
خط الوسط: توماس بارتي، محمد النني، جوي ويلوك
في الهجوم: ويليان دا سيلفا، جبريل مرتنلي، أدوارد نيكيتاه.
النني أساسي.. تشكيل مباراة أرسنال وبرايتون اليوم في الدوري الإنجليزي
يذكر أن أرسنال قد توج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الماضي 2019-2020، بعد الفوز على تشيلسي بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية من المسابقة، بينما ودع نيوكاسل يونايتد البطولة من الدور ربع النهائي بعدما خسر أمام مانشستر سيتي بنتيجة 2-0.
وكان اخر مواجهات فريق ارسنال في الدوري امام فريق وست بروميتش والتي انتهت بنتيجة 4/0 ،ويحتل فريق ارسنال المركز ال11 في ترتيب جدول المباريات برصيد 23 نقطة،بينما يحتل فريق المركز ال15 برصيد 22 نقطة.
وكانت اخر مواجهات فريق نيوكاسال يونايتد في الدوري امام فريق ليستر سيتي والتي انتهت بنتيجة 2/1 ،حيث يغيب عن مباراة اليوم لاعب ارسنال غياب لاعب الوسط الأسباني سانتي كازورلا لمعاناته من مشكلة في الكاحل حيث يخضع بسببها للعلاج من فترة طويلة.
ومن المتوقع أن يغيب الويلزي آرون رامزي عن صفوف ارسنال لمدة أسبوعين أو ثلاثية نظرا لتعرضه لإصابة قوية في أوتار الركبة أمام وست هام الجولة الماضية، بالإضافة لثيو والكوت الذي يعاني من مشكلة في الفخذ.
وشكوك حول إمكانية مشاركة المدافع الألماني شكودران موستافي رغم عودته لتدريبات الفريق الجماعية، لكن أرسن فينجر أكد صعوبة المجازفة به بشكل مبكر ،ويأمل كل من الفريقين اليوم الفوز بالثلاث نقاط والتأهل في منافسات البطولة والمواصلة في تحقيق نتائج إيجابية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد مباراة أرسنال اليوم والتشكيل المتوقع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.