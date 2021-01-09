تفاصيل إصابة زوجة الرئيس الفرنسي بفيروس كورونا

أعلنت وسائل الاعلام الفرنسية، اليوم السبت، عن إصابة بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بفيروس كورونا، يوم 24 ديسمبر الماضي، وذلك في نفس اليومالذي أُعلن فيه شفاء الرئيس ماكرون.

إصابة زوجة الرئيس الفرنسي بفيروس كورونا

ظهرت أعراض فيروس كورونا على بريجيت ماكرون، زوجة الرئيس الفرنسي، إلا أنها كانت خفيفة ولن تصل إلى درجة شديدة، وظلت سيدة الإليزيه تجري العديد من الفحوصات حتى تأكدت من شفاؤها واستأنفت أنشطتها الطبيعية، بعد أن جاءت نتيجة الفحص الثاني لفيروس كورونا لها سلبية.

أوضحت وسائل الاعلام الفرنسية، إلى أن السيدة الفرنسية الأولى خضعت لفحصين آخرين في 30 ديسمبر و31 ديسمبر، أثبتا شفاءها من فيروس كورونا.

إصابة الرئيس الفرنسي بفيروس كورونا

كان الرئيس الفرنسي قد أعلن إصابته بفيروس كورونا في 17 ديسمبر الماضي، ليتم عزله ذاتيًا، حتى أظهر فحص لاحق في 24 ديسمبر، أنه لم يعد يعاني من أعراض هذا فيروس كورونا وشفاؤه تمامًا مع بداية ظهور الأعراض ذاتها على زوجته.

الجدير بالذكر، أن بعد اعلان إصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا، تم إلغاء جميع رحلاته الخارجية بما فيها زيارته إلى لبنان.