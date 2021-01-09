مطار شرم الشيخ يحصل على الاعتماد الصحى من المجلس الدولى للمطارات

جدة - نرمين السيد - أعلن المجلس الدولى للمطارات لإقليم إفريقيا عن قائمة المطارات الـ21 المعتمدة صحيا فى قارة إفريقيا، حيث جاء مطار شرم الشيخ الدولى فى صدارة تلك المطارات ضمن برنامج الاعتماد الصحى للمطارات AHA الذى أطلقه المجلس الدولى للمطارات من أجل سفر آمن فى ظل جائحة كورونا.





ويوفر برنامج الاعتماد الصحى للمطارات (AHA) تقييمًا لمدى توافق تدابير المطارات الصحية مع إرشادات ACI Aviation Business Restart and Recovery وتوصيات فريق عمل ICAO لاستعادة الطيران (CART) جنبًا إلى جنب مع أفضل الممارسات المهنية لتلك المطارات. وصرح المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن جميع المطارات المصرية ومنذ إعادة التشغيل تلتزم بأعلى إجراءات الصحة والسلامة وأن هناك تعاون وتنسيق دائم بين الشركة القابضة والشركات التابعة والإدارات المختلفة من أجل ضمان سلامة وصحة العاملين والركاب وأن نجاح مطار شرم الشيخ فى اجتياز هذا البرنامج يثبت التزام المطار بجميع إجراءات السلامة بطريقة ثابتة وقابلة للقياس مما يعزز الاعتراف بالتميز المهنى للمطار فى الحفاظ على مرافق صحية آمنة. وأضاف أن البرنامج راجع تطهير جميع مناطق وعمليات الركاب بما فى ذلك الوصول للمطار ومناطق تسجيل الوصول إلى المحطة، ومناطق تسجيل الوصول، والفحص الأمنى، وبوابات الصعود إلى الطائرة، والصالات، وأماكن الأغذية والمشروبات، ومعدات البوابة مثل جسور الصعود إلى الطائرة، والسلالم المتحركة والمصاعد، ومناطق ومرافق مراقبة الحدود (بالتعاون مع السلطات) ومنطقة استلام الأمتعة ومخرج الوصول.

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