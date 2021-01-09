وزير النقل: الصحراوى الغربى سيكون جزءا من محور القاهرة كيب تاون

جدة - نرمين السيد - تابع اليوم، المهندس كامل الوزير وزير النقل، الأعمال النهائية لتنفيذ المرحلة الأولى من تطوير طريق الصعيد الصحراوى الغربى فى المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم، وكذلك أعمال تنفيذ المرحلة الثانية الجارى العمل بها، حيث تفقد المسافة من المنيا حتى محور ديروط بطول 52 كم.





بدأت الجولة، وفقا لبيان صحفى، بتفقد الوزير المرحلة الأولى بدءا من محطة تحصيل الرسوم بالكيلومتر 2.85 بالطريق ثم قطاعات المرحلة المختلفة، حيث تم تقسيمها إلى 10 قطاعات لسرعة الإنجاز وحيث يشمل المشروع تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات فى كل اتجاه بعرض رصف 12 متراً، وإنشاء طريق أسفلتى للشاحنات يضم 3 حارات فى اتجاه أسيوط بعرض رصف 11 مترا، وطريق خرسانى يضم حارتين فى اتجاه القاهرة بعرض رصف 9 متر لتحمل الشاحنات الثقيلة القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة، فضلاً عن إنشاء 21 عملاً صناعياً بواقع 5 كبارى و16 نفقا.

كما تفقد الوزير، أعمال وتطوير وتوسعة المرحلة الثانية من الطريق حيث تابع أعمال التنفيذ بطول 52 كم فى المسافة من المنيا حتى ديروط، حيث يتم تنفيذ المشروع ليصبح 3 حارات فى كل اتجاه بعرض رصف 12.90 متر وإنشاء طريق للشاحنات 3 حارات أسفلتى لاتجاه أسيوط بعرض رصف 11 مترا و2 حارة خرسانى لاتجاه القاهرة بعرض رصف 9 أمتار وإنشاء 5 أنفاق.

ووجه الوزير خلال جولته بضرورة تكثيف الأعمال ومراعاة المواصفات القياسية فى تنفيذها والاهتمام بالعواكس والتخطيط بالبويات المعاكسة واللوحات الإرشادية وعدم إقامة أى مطبات على الطريق، وعدم نقل الحركة على طريق الخدمة إلا بعد انتهاء قطاع الرصف التصميمى بالكامل واستلامه طبقاً للمواصفات القياسية، لزيادة عوامل السلامة والأمان بالطريق.

كما وجه أن يتم تسوية مسافة 50 مترا على جانبى الطريق فى الاتجاهين حسب تعليمات القيادة السياسية، كما شدد الوزير على ضرورة استمرار اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة فى مواقع العمل لمواجهة فيروس كورونا، مؤكداً أن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين فى جميع المشروعات ومنها مشروعات الطرق والكبارى من أولويات وزارة النقل.

وأضاف أن طريق الصعيد الصحراوى الغربى سيكون جزءاً من محور القاهرة/ كيب تاون، وأنه يتم تطوير الطريق ليكون محور حر للمساهمة فى تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد، مشيرا إلى أن هذا المشروع يدخل ضمن مجموعة الطرق التى سيتم تنفيذ مشروع أنظمة النقل الذكية على الطرق ITS بها والتى وجه بتنفيذها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للحد من مخاطر حوادث السيارات، وتوفير الحماية والسلامة للركاب المسافرين.