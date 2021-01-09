الطائفة الإنجيلية تنعى الأسقف منير حكيم: قدم حياته كراع مخلص ومحب

جدة - نرمين السيد - نعت الطائفةُ الإنجيلية فى مصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكى، الفاضل جناب الأسقف منير حكيم، رئيس المجمع العام لكنائس نهضة القداسة الأسبق، الذى انتقل أمس الجمعة.





وقالت الطائفةُ الإنجيلية فى بيان، إنه "بمزيدٍ من الحزنِ تودع الطائفةُ الإنجيلية فى مصر وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، الفاضل جناب الأسقف منير حكيم، رئيس المجمع العام لكنائس نهضة القداسة الأسبق، الذى انتقل أمس الجمعة". وينعى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلى العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، جناب الأسقف منير حكيم، الواعظ القدير وخادم الرب، الذى قدم حياته مثال الراعى المخلص والمحب لشعبه، نشكر الله لأجل حياته وخدمته المثمرة، ونصلى أن يمنح الله التعزية لكل أسرته وأحبائه ولشعب الكنيسة.

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