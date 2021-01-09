فتح لجنة تحت التمرين والمشتغلين بنقابة الصحفيين

قررت لجنة القيد برئاسة خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، فتح باب التقدم للجنة المشتغلين للزملاء المستحقين قانونا الانتقال للمشتغلين من الأحد 17 يناير الحالي إلى 23 يناير. كما قررت اللجنة فتح باب التقديم للجنة تحت التمرين الجديدة من الأحد 31 يناير إلى15 فبراير القادم، مع مراعاة كل الإجراءات الاحترازية خلال تقديم الأوراق.

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