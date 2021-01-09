رئيس الوطنية للإعلام: انطلاق أون تايم سبورت 3 إضافة قوية لقنوات أون

صرح رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين، أن انطلاق القناة الجديدة أون تايم سبورت 3 يعد إضافة قوية لمجموعة قنوات أون تايم سبورت وتطورا لما حققته من نجاحات بكوادرها المميزة ومحتواها الرياضي المتميز.

وأكد حسين زين، أن نجاح قنوات أون تايم سبورت، في نقل العديد من الأحداث الرياضية والبطولات الهامة بصورة متميزة من خلال بنية أساسية قوية وفريق من المحترفين في العمل الرياضى التليفزيونى في مصر والشرق الأوسط، قدموا صورة متميزة أسعدت وأمتعت جماهير الرياضة بمختلف تنوعاتها.

كانت قناة "أون تايم سبورتس 3" قد انطلقت لتنضم لباقة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين "الهيئة الوطنية للإعلام" برئاسة حسين زين، والمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي.

وأكد أن مجموعة قنوات أون تايم سبورت on time sports3 ستنقل بطولة العالم لكرة اليد المقامة في مصر يوم الأربعاء المقبل 13 يناير ويمكن لمحبي الرياضية حول العالم من كافة البلدان متابعة البطولة من خلال شاشات التليفزيون المصري على التردد 12303 عبر القمر الصناعي نايل سات واستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500.