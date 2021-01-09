في ظل كورونا.. مطار شرم الشيخ يتصدر قائمة المطارات الإقليمية الآمنة للسفر

أعلن المجلس الدولي للمطارات لإقليم أفريقيا، عن قائمة المطارات الـ21 المعتمدة صحيًا في قارة أفريقيا.

وجاء مطار شرم الشيخ الدولي في صدارة تلك المطارات ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات AHA الذي أطلقه المجلس الدولي للمطارات من أجل سفر آمن في ظل جائحة كورونا.



ويوفر برنامج الاعتماد الصحي للمطارات (AHA) تقييمًا لمدى توافق تدابير المطارات الصحية مع إرشادات ACI Aviation Business Restart and Recovery وتوصيات فريق عمل ICAO لاستعادة الطيران (CART) جنبًا إلى جنب مع أفضل الممارسات المهنية لتلك المطارات.

وصرح المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بأن جميع المطارات المصرية ومنذ إعادة التشغيل تلتزم بأعلى إجراءات الصحة والسلامة، وأن هناك تعاونا وتنسيقا دائما بين الشركة القابضة والشركات التابعة والإدارات المختلفة من أجل ضمان سلامة وصحة العاملين والركاب، وأن نجاح مطار شرم الشيخ في اجتياز هذا البرنامج يثبت التزام المطار بجميع إجراءات السلامة بطريقة ثابتة وقابلة للقياس، مما يعزز الاعتراف بالتميز المهني للمطار في الحفاظ على مرافق صحية آمنة.

وقام البرنامج بمراجعة تطهير جميع مناطق وعمليات الركاب بما في ذلك الوصول للمطار ومناطق تسجيل الوصول إلى المحطة، ومناطق تسجيل الوصول، والفحص الأمني​​، وبوابات الصعود إلى الطائرة، والصالات، وأماكن الأغذية والمشروبات، ومعدات البوابة مثل جسور الصعود إلى الطائرة، والسلالم المتحركة والمصاعد، ومناطق ومرافق مراقبة الحدود (بالتعاون مع السلطات) ومنطقة استلام الأمتعة ومخرج الوصول.