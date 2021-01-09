وفاة كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بكفر سمري بالشرقية

رحل القمص صموئيل زكريا كاهن كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بكفر سمري بمحافظة الشرقية، بعد خدمة كهنوتية ومحبة خالصة شملت الجميع، حيث عُرف عنه محبته الشديدة للبسطاء والصلاة العميقة الروحية وحكمته التى كانت تساعد الكثير من أبنائه على حل مشكلاتهم.

وقدم نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي العزاء لنيافة الأنبا تيموثاؤس أسقف الزقازيق ومنيا القمح ومجمع كهنة الايبارشية ولأولاده ومحبيه والأسرة الكريمة.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد استقبل بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون نيافة الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له اليوم - إن نيافة الأنبا دانيال قدم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد، كما ناقش معه بعد الأمور المتعلقة بالدير.

وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الميلاد المجيد مساء الأربعاء الماضى من كنيسة التجلي بدير الأنبا بيشوي بدون حضور شعبي، في إطار الإجراءات الوقائية التى تتخذها الكنيسة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ودخل قداسة البابا تواضروس الثاني إلى الكنيسة وسط مجموعة من الأباء الأساقفة والرهبان والشمامسة بملابسهم الطقسية المميزة، وهم يحملون الصلبان ومرددين الألحان الخاصة بعيد الميلاد المجيد، حيث تزينت الكنيسة بالورود ابتهاجا بالعيد.

وقدّم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية التهنئة لجموع الأقباط في كل العالم بمناسبة عيد الميلاد المجيد الذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مساء اليوم الأربعاء.

وقال قداسة البابا تواضروس - في تهنئة بعثها عبر صفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على فيس بوك - "عيد الميلاد .. عيد دخول الفرح إلى العالم، دمتم في فرح المسيح الغامر مع خالص محبتى وتهنئتي".

فيما قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في وقت سابق اليوم الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على تهنئة سيادته لكل المصريين، وحرصه على استمرار القيام بهذه اللفتة الوطنية المقدرة.