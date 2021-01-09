نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 'الوطنية للإعلام': انطلاق قناة أون تايم سبورت 3 إضافة قوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، عن تدشين قناة "أون تايم سبورتس 3"، لتنضم لباقه قنوات أون تايم سبورت الرياضية.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن ذلك يأتي في إطار بروتوكول التعاون بين "الهيئة الوطنية للإعلام" برئاسة حسين زين، والمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي.

وصرح حسين زين رئيس الهيئة، بأن انطلاق القناة الجديدة، يعد إضافة قوية لمجموعة قنوات أون تايم سبورت، وتطورًا لماحققته من نجاحات بكوادرها المميزة، ومحتواها الرياضي المتميز، وأيضًا نجاحها في نقل العديد من الأحداث الرياضية والبطولات الهامة بصورة متميزة، وذلك من خلال بنية أساسية قوية وفريق من المحترفين في العمل الرياضي التليفزيوني في مصر والشرق الأوسط، قدموا صورة متميزة أسعدت وأمتعت جماهير الرياضة بمختلف تنوعاتها.

وقال إن المجموعة ستنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورت on time sports3 بطولة العالم لكرة اليد المقامة في مصر، يوم الأربعاء المقبل 13 يناير، ويمكن لمحبي الرياضية حول العالم من كافة البلدان متابعة البطولة، وذلك من خلال شاشات التليفزيون المصري على التردد 12303 عبر القمر الصناعي نايل سات، واستقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500.