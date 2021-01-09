نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاثنين.. انطلاق فاعليات استراتيجية بناء الوعي 2021 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق يوم الاثنين الحادية عشرة صباحًا فاعليات استراتيجية بناء الوعي 2021م تحت عنوان: "قراءة في تاريخ التطرف ومخاطره"، وذلك بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي.

وتتناول الندوة تاريخ التطرف والجماعات المتطرفة وفي مقدمتها جماعة الإخوان بتاريخها الأسود المعروف، ويتزامن ذلك مع إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب الطبعة الجديدة من كتاب: "هؤلاء هم الإخوان" للدكتور طه حسين وآخرين بتقديم محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

تؤكد الندوة على مخاطر جميع أنواع التطرف سواء أكان تطرفًا يمينًّا أم تطرفا يساريًّا فالتطرف هو التطرف.

ويحاضر في الندوة كل من:

1- محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

2- كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام.

3- خالد ميري رئيس تحرير صحيفة الأخبار.

4- خالد صلاح رئيس تحرير صحيفة اليوم السابع.

5- الدكتور محمد الباز رئيس تحرير صحيفة الدستور.

وذلك بحضور نخبة مختارة من الأئمة والواعظات وبكل الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.