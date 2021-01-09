عبدالرحيم: حسم موقف تكويد الصحف قبل نهاية يناير الجاري

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أحمد جودة - القاهرة - تعقد لجنة فحص الصحف الجديدة المُشكلة من مجلس نقابة الصحفيين برئاسة جمال عبدالرحيم، وكيل أول نقابة الصحفيين، اجتماعها الأول يوم الثلاثاء المُقبل للنظر في ملفات 8 من الصحف الجديدة، تمهيدًا لتقديم تقرير عاجل لمجلس النقابة بشأنها.

وأعلن وكيل أول نقابة الصحفيين، أن اللجنة سوف تضع بعض المعايير والضوابط لقبول الصحف الجديدة، من بينها أن تكون منتظمة في الصدور خلال أخر عام، كما اللجنة الأرشيف الدال على ذلك.

وأوضح "عبدالرحيم"، اللجنة سوف تقوم بمراجعة اللوائح المالية والادارية وعقود العاملين طبقًا للعقد الموحد المعترف به في النقابة.

وشدد وكيل أول نقابة الصحفيين، على أن اللجنة سوف تقدم تقريرها النهائي قبل يوم 31 يناير الجاري، حتى يتمكن الزملاء من الصحف الجديدة التي سوف يتم قبولها من تقديم أوراقهم ضمن لجنة تحت التمرين المُقبلة.

كان مجلس النقابة قد قرر في اجتماعه يوم الثلاثاء الموافق 29 أكتوبر على قرار جاء نصه: تشكيل لجنة لفحص تكويد الصحف الجديدة برئاسة جمال عبدالرحيم، وكيل أول النقابة، وعضوية كل من (هشام يونس، وحسين الزناتي، ومحمد سعد عبدالحفيظ، وايمن عبدالمجيد)، وذلك تنفيذًا لقرار المجلس السابق في 5 يناير 2019 بشأن الموافقة من حيث المبدأ على تكويد عدد من الجرائد وهي: (البوصلة الإقتصادية، و الحدث الإقتصادي، والبيان، أهل مصر، الكلمة، بلدنا اليوم، زا ميدل ايست ).