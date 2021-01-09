عبر الفيديو كونفرانس.. مدبولى يلتقى الشركات الموردة للأكسجين الطبى

جدة - نرمين السيد - التقى رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولى، اليوم السبت، عبر الفيديو كونفرانس، مع الشركات الموردة والمنتجة للأكسجين الطبى.



جدة - نرمين السيد - التقى رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولى، اليوم السبت، عبر الفيديو كونفرانس، مع الشركات الموردة والمنتجة للأكسجين الطبى. جاء ذلك بحضور وزيرى الصحة والصناعة.

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