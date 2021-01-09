بحضور وزير الأوقاف.. أولى فعاليات استراتيجية بناء الوعى 2021 الاثنين المقبل

جدة - نرمين السيد - تنطلق يوم الاثنين المقبل، فعاليات استراتيجية بناء الوعى 2021، تحت عنوان: "قراءة فى تاريخ التطرف ومخاطره"، وذلك بمقر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجاردن سيتى، وذلك بالتعاون بين وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وبحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام.





تتناول الندوة، وفقا لبيان صحفى، تاريخ التطرف والجماعات المتطرفة وفى مقدمتها جماعة الإخوان بتاريخها الأسود المعروف، ويتزامن ذلك مع إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب الطبعة الجديدة من كتاب: "هؤلاء هم الإخوان" للدكتور طه حسين وآخرين بتقديم محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. كما تؤكد الندوة على مخاطر جميع أنواع التطرف سواء أكان تطرفًا يمينيًّا أم تطرفا يساريًّا فالتطرف هو التطرف. ويحاضر فى الندوة كل من: 1-الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. 2-كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام. 3-خالد ميرى رئيس تحرير صحيفة الأخبار. 4-خالد صلاح رئيس تحرير صحيفة اليوم السابع. 5-الدكتور محمد الباز رئيس تحرير صحيفة الدستور.

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