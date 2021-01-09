برلمانى: مشروع مستقبل مصر يساهم فى خفض الأسعار

وأضاف الديب، فى بيان له، اليوم السبت، أن المشروع يتضمن استصلاح 500 ألف فدان على امتداد طريق محور الضبعة، وسيكون ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الفرص الإنتاجية الكامنة فى مجال استصلاح الأراضى والإنتاج الزراعى، موضحا أن المشروع يهدف إلى توفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وسد الفجوة فى السوق المحلية بين الإنتاج والاستيراد.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المشروع يهدف أيضا إلى توفير آلاف من فرص العمل المباشرة ومئات الآلاف الأخرى غير المباشرة لكل فئات المواطنين، بسبب الأنشطة المتنوعة والفرص الاستثمارية الكثيرة، بجانب توفير العملة الأجنبية لصالح الاقتصاد القومى للدولة.
ولفت النائب إلى أن المشروع سيعمل على زيادة العروض المحلية بما يؤدى لخفض الأسعار، فضلا عن تحديث أساليب الزراعة والرى الحقلى، وتوفير الأصناف الزراعية المحسنة عالية الجودة والإنتاج، خصوصا أن نسبة كبيرة من المواطنين يعتمدون على الزراعة والأنشطة المرتبطة بها كمصدر رئيسى لدخولهم.
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