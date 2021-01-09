ضبط مسئول شركة الغازات الصناعية لبيعه أسطوانات الأكسجين بالسوق السوداء

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن شركة الغازات الصناعية في مدينة نصر، لقيامه بتجميع كميات كبيرة من أسطوانات غاز الأكسجين ( تُستخدم لعلاج مصابي فيروس كورونا ) بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.
جاء ذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، لاسيما مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.
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