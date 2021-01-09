لبحث توافره لمرضى كورونا.. رئيس الوزراء يلتقي الشركات الموردة والمنتجة للأكسجين الطبى

التقي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالفيديوكونفرانس مع الشركات الموردة والمنتجة للأكسجين الطبى الطبى، بحضور وزيرى الصحة والتجارة والصناعة. ويبحث اللقاء الكميات الموردة من الأكسجين للمستشفيات لمرضى ومصابي فيروس كورونا . وكان قد اكد رئيس الوزراء أن هناك مُتابعة يومية لتوافر الأكسجين على مدار اليوم، في كُل المُستشفيات على مُستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن هناك احتياطيًا كافيًا في كُل محافظة.

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