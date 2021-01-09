سيامة كاهن جديد للكنيسة الأرثوذكسية بإيبارشية شرق كندا

شهدت إيبراشية أوتوا ومونتريال وشرق كندا سيامة كاهن جديد بيد نيافة الأنبا بولس أسقف الإيبارشية، وهذه هي السيامة الكهنوتية الأولى لنيافته منذ جلوسه على كرسي الإيبارشية في يونيو من عام ٢٠١٩.

وصلى نيافته القداس الإلهي وعقب صلاة الصلح أتم طقس سيامة الشماس ماركوس كيرلس كاهنًا باسم القس ماركوس على كنيسة القديس مارمرقس الرسول بمونتريال.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد استقبل بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفرالشيخ والبراري. ، حيث قدم نيافته التهنئة لقداسة البابا بعيد الميلاد المجيد.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له اليوم - إن نيافة الأنبا ماركوس قدم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد، كما ناقش معه بعد الأمور المتعلقة بالخدمة.

وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الميلاد المجيد مساء الأربعاء من كنيسة التجلي بدير الأنبا بيشوي بدون حضور شعبي، في إطار الإجراءات الوقائية التى تتخذها الكنيسة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ودخل قداسة البابا تواضروس الثاني إلى الكنيسة وسط مجموعة من الأباء الأساقفة والرهبان والشمامسة بملابسهم الطقسية المميزة، وهم يحملون الصلبان ومرددين الألحان الخاصة بعيد الميلاد المجيد، حيث تزينت الكنيسة بالورود ابتهاجا بالعيد.

وقدّم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية التهنئة لجموع الأقباط في كل العالم بمناسبة عيد الميلاد المجيد الذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مساء اليوم الأربعاء.

وقال قداسة البابا تواضروس - في تهنئة بعثها عبر صفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على فيس بوك - "عيد الميلاد .. عيد دخول الفرح إلى العالم، دمتم في فرح المسيح الغامر مع خالص محبتى وتهنئتي".

فيما قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في وقت سابق اليوم الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على تهنئة سيادته لكل المصريين، وحرصه على استمرار القيام بهذه اللفتة الوطنية المقدرة.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له - إن قداسة البابا البابا تواضروس الثاني أكد قيمة الدلالات والرسائل التي يرسخها هذا التقليد الشخصي من قبل السيد الرئيس تجاه صون وحدة المصريين، وتجاه مبدأ المواطنة والتنوع كعنصر مجتمعي رئيسي وأحد عوامل القوة لمصر وحضارتها منذ فجر التاريخ.