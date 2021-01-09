نشر موقع "دوت الخليج"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو التالي: بعد تصدر هدافي الدوري.. كهربا يوجه رسالة لـ جمهور النادي الأهلي | شاهد حازم إمام يحيي ذكرى وفاة والده الخامسة: اللهم ارحمه وأدخله فسيح جناتك بسبب إطلالتها.. الجمهور يتغزل في ياسمين صبرى | شاهد بإطلالة جديدة.. ريم مصطفى تخطف أنظار متابعيها على إنستجرام

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال.. كهربا يوجه رسالة لـ جمهور الأهلي.. والجمهور يتغزل في ياسمين صبرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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