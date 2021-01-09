وفاة القس يعقوب عازر كاهن كنيسة السيدة العذراء بقرية أبي سيدهم بسمالوط

رحل عن عالمنا اليوم الأب المبارك القس يعقوب عازر كاهن كنيسه السيدة العذراء بقرية أبي سيدهم التابعة لإيبارشية سمالوط، بعد خدمة كهنوتية دامت لأكثر من ٣٥ عاما، حيث سيم كاهنًا عام ١٩٨٥.

وأقيمت صلوات تجنيزه بكنيسة القديس مارمرقس بمعصرة سمالوط، وعرف عن الأب الراحل محبته للعطاء وخدمة أخوة الرب والبسطاء وتشجيع أبناء الكنيسة على النجاح في الدراسة وكل أمور حياتهم.

وقدم المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي برئاسة نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز، خالص العزاء لنيافة الأنبا بفنوتيوس مطران إيبارشية سمالوط ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب المبارك القس يعقوب عازر.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في وقت سابق اليوم بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون الأنبا تكلا أسقف دشنا.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح له اليوم - إن نيافة الأنبا تكلا أسقف دشنا قدم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد، كما ناقش معه بعد الأمور المتعلقة بالخدمة داخل الإيبارشية.

وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد الميلاد المجيد مساء الأربعاء من كنيسة التجلي بدير الأنبا بيشوي بدون حضور شعبي، في إطار الإجراءات الوقائية التى تتخذها الكنيسة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ودخل قداسة البابا تواضروس الثاني إلى الكنيسة وسط مجموعة من الأباء الأساقفة والرهبان والشمامسة بملابسهم الطقسية المميزة، وهم يحملون الصلبان ومرددين الألحان الخاصة بعيد الميلاد المجيد، حيث تزينت الكنيسة بالورود ابتهاجا بالعيد.

وقدّم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية التهنئة لجموع الأقباط في كل العالم بمناسبة عيد الميلاد المجيد الذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مساء اليوم الأربعاء.

وقال قداسة البابا تواضروس - في تهنئة بعثها عبر صفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على فيس بوك - "عيد الميلاد .. عيد دخول الفرح إلى العالم، دمتم في فرح المسيح الغامر مع خالص محبتى وتهنئتي".

فيما قدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في وقت سابق اليوم الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على تهنئته لكل المصريين، وحرصه على استمرار القيام بهذه اللفتة الوطنية المقدرة.