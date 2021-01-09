بعد شهادة الاعتماد الصحى للسفر الآمن .. منار يهنئ العاملين بمطار شرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - هنأ الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى جميع العاملين بمطار شرم الشيخ الدولى، لحصول المطار على شهادة الاعتماد الصحى للسفر الآمن والتى يمنحها مجلس المطارات الدولى ACI وذلك ضمن برنامج الاعتماد الصحى للمطارات AHA.





وأضاف وزير الطيران، أن هذا الإنجاز الجديد جاء ليعكس مدى تفانى وإخلاص وجهود العاملين الدؤوبة داخل قطاع الطيران المدنى خلال التعامل مع جائحة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن هذه الشهادة تعد بمثابة ثقة كبرى واطمئنان بجدية التزام المطارات المصرية بتطبيق المعايير الدولية وضوابط السلامة الصحية بشكل جاد وحازم وبصورة صحيحة تساهم فى دفع معدل نمو الرحلات الجوية والحركة السياحية الوافدة إلى جمهورية مصر العربية.

وأضاف منار، أن حصول مطار شرم الشيخ على شهادة الاعتماد جاء بعد تقييم التدابير الصحية والوقائية التى تم تطبيقها داخل المطار من أجل صحة وسلامة المسافرين والعاملين فى مختلف مواقع العمل وتوفير مناخ آمن للسفر وأن جميع المطارات المصرية تقوم بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والمعايير الدولية الموصى بها من قبل المنظمات الدولية فى هذا الشأن من أجل استكمال استئناف حركة السفر وحماية المسافرين والعاملين من خلال تعزيز التدابير الصحية والوقائية والتى تاتى ضمن أولويات وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة.

وكان المجلس الدولى للمطارات لإقليم إفريقيا، أعلن عن قائمة المطارات الـ 21 المعتمدة صحيًا فى قارة إفريقيا، وجاء مطار شرم الشيخ الدولى ضمن أوائل تلك المطارات فى برنامج الاعتماد الصحى للمطارات AHA الذى أطلقه المجلس الدولى للمطارات من أجل سفر آمن فى ظل جائحة كورونا.

ويوفر برنامج الاعتماد الصحى للمطارات (AHA) تقييمًا لمدى توافق تدابير المطارات الصحية مع إرشادات ACI Aviation Business Restart and Recovery وتوصيات فريق عمل ICAO لاستعادة الطيران (CART) جنبًا إلى جنب مع أفضل الممارسات المهنية لتلك المطارات.